ФАС предложит новую схему формирования цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до конца года внесет изменения в подходы к формированию цен на авиаперевозки при покупке билетов через компьютерную систему бронирования. Об этом сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

По его словам, после проверки компьютерных систем бронирования и продажи билетов у ведомства появились «большие претензии к ценообразованию в этой сфере».

Артемьев заявил, что ФАС до конца года внесет изменения в подходы к ценообразованию, передает Агентство экономической информации «Прайм». Глава ведомства отметил, что сейчас цены на авиабилеты слишком высокие.

В августе билеты на самолет выросли в цене из-за падения курса рубля. В среднем рост составил 5-8 процентов.