ФАС предложит новую схему формирования цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до конца года внесет изменения в подходы к формированию цен на авиаперевозки при покупке билетов через компьютерную систему бронирования. Об этом сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев.
По его словам, после проверки компьютерных систем бронирования и продажи билетов у ведомства появились «большие претензии к ценообразованию в этой сфере».
Артемьев заявил, что ФАС до конца года внесет изменения в подходы к ценообразованию, передает Агентство экономической информации «Прайм». Глава ведомства отметил, что сейчас цены на авиабилеты слишком высокие.
В августе билеты на самолет выросли в цене из-за падения курса рубля. В среднем рост составил 5-8 процентов.
Следующая новость Арестованное у Дании судно с россиянами готовится к отплытию в Мурманск
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии