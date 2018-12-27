МВД предложило внести ряд изменений в российские паспорта

МВД предложило внести ряд изменений в российские паспорта

МВД предложило внести изменения в основной документ россиян. На последней странице паспорта хотят вписать пояснение, в каких случаях документ признается недействительным.

Ведомство намерено внести изменения в раздел «Извлечение из положения о паспорте гражданина России», где предлагается уточнить сведения о сроках обмена документа. Сейчас там приводится цитата из положения о паспорте, согласно которому срок действия выданного в 14 лет паспорта истекает в 20 лет, а затем – в 45 лет.

МВД хочет дополнить положение пунктом, согласно которому спустя 30 дней по достижении возраста 20 и 45 лет «старый» паспорт становится недействительным. Такой же срок устанавливается в случае смены имени, фамилии, отчества, данных о дате и месте рождения или смены полы. Эту информацию также хотят добавить на последнюю страницу документа.

Вместе с тем планируется убрать положение, в котором говорится о возможности внести в документ отметку о группе крови и резус-фактор, передает РИА Новости.

Нынешний бланк паспорта был утвержден 8 июля 1997 года. До этого времени действовали бланки советских паспортов.

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