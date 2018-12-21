МВД предложило дать свободу полиции вскрывать автомобили

МВД предложило дать свободу полиции вскрывать автомобили

Полицейских могут наделить правом вскрывать автомобили в некоторых ситуациях. Внести необходимые поправки в федеральный закон «О полиции» предложило МВД.

Сотрудникам правоохранительных органов хотят разрешить вскрывать машины в случае угрозы теракта, а также если в автомобиле находятся подозреваемый или оставленный без присмотра ребенок.

В МВД объясняют, что такие меры повысят качество деятельности полиции по защите граждан. Ведомство предложило также наделить полицию правом досматривать граждан, если есть основания считать, что совершена кража, пишет «Газета.ru».

Сейчас сотрудники полиции имеют право осуществлять досмотр, если у них есть данные о наличии у гражданина оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотиков.

Ранее МВД предложило отказывать в техосмотре водителям автомобилей, комплектующие которого заменены и не отражены в соответствующих документах об эксплуатации.

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