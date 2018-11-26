В РФ предложили ввести доплату врачам за смертность на участках

В РФ предложили ввести доплату врачам за смертность на участках

Президент России Владимир Путин предложил распространить по всей стране практику доплаты терапевтам за падение смертности на участках. Подобный эксперимент проводится в Кировской области.

О его итогах рассказал глава региона Игорь Васильев. По словам губернатора, в Кировской области установили контроль за работой врачей. В случае, если на участке снижается смертность, врач получает надбавку к зарплате в размере до 10 тыс. рублей. Васильев рассказал, что после введения системы контроля за терапевтами пациентов стали вовремя направлять на диспансеризацию, а также к узким специалистам.

Васильев также сообщил президенту о цифровизации медицины. Сейчас 100% документов переведены в электронный вид, 12 тысяч рабочих мест врачей автоматизированы, 100% специалистов ведут прием с использованием персональных компьютеров. Это позволяет контролировать выписку лекарств и экономить порядка 20% средств в системе ОМС, подчеркнул он.

Васильев рассказал о снижении времени пребывания пациентов в очередях. В регионе также начала функционировать дистанционная система мониторинга состояния больных, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в одной из больниц на Урале врачи недополучали по 500 рублей за смерть пациентов младше 60 лет от болезней сердца.

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