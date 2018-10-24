ФАС предложила узаконить импорт товаров без разрешения бренда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала поправки в Гражданский кодекс, которые предусматривают легализацию импорта отдельных видов товаров без разрешения владельцев бренда (так называемый параллельный импорт). Документ направлен в Минэкономразвития.

Нововведение позволит уже с 2021 года открыть границу для параллельного импорта некоторых товаров. Закон разрешает параллельный импорт в четырех случаях: если товары недоступны либо их не хватает, цены завышены и если продукция качественно отличается от зарубежных аналогов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что уровень производства и технологий в России не позволяет обеспечить большинство потребностей граждан за счет внутренних ресурсов. В ФАС считают, что легализация параллельного импорта приведет к снижению цен и росту конкуренции, сообщает газета «Ведомости».

Сейчас закон запрещает импорт товаров без разрешения бренда. Ввозить продукцию в Россию разрешено только правообладателю или официальному дилеру.

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