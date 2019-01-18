ФРГ предложила РФ «упаковать» план по Азову с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о допуске немецких и французских специалистов в Керченский пролив для оценки свободы судоходства на Азове. Однако отдельные инициативы Берлина усложнили дело.

Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились пустить международных специалистов в Керченский пролив в конце 2018 года. Вместе с тем Германия подготовила пакет предложений по организации судоходства в регионе. Они были предоставлены на встрече в Москве министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, передает «360».

«Сегодня Хайко Маас передал мне предложения, которые «упаковывают» эту простую повестку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной», - рассказал Лавров.

Он подчеркнул, что привлечение к этому вопросу Киева грозит осложнениями.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе задержали три украинских корабля. Они нарушили территориальные границы России. В ответ российские пограничники обстреляли корабли, моряки были задержаны. Киев призывал подключиться страны Европы к контролю ситуации в Керчи.