Православные христиане встретили Рождество

В ночь на 7 января православные россияне встретили Рождество Христово. Главная праздничная служба прошла в Храме Христа Спасителя в Москве.

Рождественские литургии состоялись в 493 храмах, 15 монастырях столицы и 30 тысячах приходов РПЦ по всему миру. Торжество в Храме Христа Спасителя провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На службе присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой. Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили, рассказывают «Вести». Глава государства преподнес настоятелю в подарок икону «Господь Вседержитель».

Напомним, Рождество традиционно принимается за день рождения Иисуса Христа. Празднику предшествуют 40 дней поста – он длится с 28 ноября по 6 января.

С Рождества начинаются святки, которые длятся 12 дней. По народной традиции, в это время устраивают игры, гадания, поют обрядовые песни. Завершится рождественский период праздником Крещения, который отмечают 19 января.