Православные христиане отмечают Яблочный спас
Православные христиане 19 августа встречают праздник Преображение Господне, именуемый в народе Яблочным спасом. В этот день верующие освящают в храмах плоды в благодарность за новый урожай.
Праздник появился в память преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Обычай освящать плоды восходит к VIII веку: на Востоке в августе созревали злаки и виноград, а на Руси - яблоки.
При многих храмах 19 августа пройдут ярмарки и благотворительные акции. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня совершит праздничную литургию под открытым небом в Котласе, сообщает ТАСС.
Широко отмечают Яблочный спас возле Преображенского собора в Москве. Здесь ежегодно происходит вынос иконы Преображения Господня.
Следующая новость В Штатах чиновница понесла наказание за портрет Путина в Капитолии
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии