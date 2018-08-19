Православные христиане отмечают Яблочный спас

Православные христиане 19 августа встречают праздник Преображение Господне, именуемый в народе Яблочным спасом. В этот день верующие освящают в храмах плоды в благодарность за новый урожай.

Праздник появился в память преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Обычай освящать плоды восходит к VIII веку: на Востоке в августе созревали злаки и виноград, а на Руси - яблоки.

При многих храмах 19 августа пройдут ярмарки и благотворительные акции. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня совершит праздничную литургию под открытым небом в Котласе, сообщает ТАСС.

Широко отмечают Яблочный спас возле Преображенского собора в Москве. Здесь ежегодно происходит вынос иконы Преображения Господня.