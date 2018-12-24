Правительство внесло изменения в правила хранения оружия

Российские власти ужесточили требования к хранению оружия. Теперь в сейфах, запирающихся на замок, должны лежать не только оружие и патроны, но и порох с капсюлями.

Правительство таким образом уточнило и дополнило первый абзац пункта 59 правил оборота оружия. Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь россиянам придется хранить оружие и порох в сейфовых или металлических шкафах из высокопрочных материалов или обитых железом. Владельцы также обязаны исключить доступ к ним посторонних лиц.

Такие меры приняты для обеспечения общественной безопасности, говорится в пояснительной записке к документу.

Вопрос об ужесточении требований к хранению оружия был поднят после трагедии в Керчи 17 октября. Студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу в учебном заведении и взорвал бомбу. В результате погибли двадцать человек, более семидесяти получили травмы. Преступник покончил с собой в библиотеке колледжа. За месяц до преступления студент купил оружие и разрешение на его хранение.