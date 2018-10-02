Правительство РФ вернулось к обсуждению энергореформы

Кабмин снова поднял вопрос о введении норм потребления для жителей, при превышении которых будет установлена дополнительная плата. Инициативу поддержал вице-премьер Дмитрий Козак.

Ведомствам предстоит до января 2019 года разработать предложения, касающиеся энергореформы.

Установить норму месячного энергопотребления правительство готовилось еще в 2013 году, проект тестировали в ряде регионов. Введение нормы планировалось в 2014 году, однако это было отложено и к энергореформе больше не возвращались.

Первоначально предлагалось установить норму потребления электроэнергии в пределах 50-190 кВт/ч на человека. В новой редакции эту норму готовы увеличить до 300 кВт/ч на «точку подключения», пишет «Коммерсантъ». Энергопотребление в этих пределах будет оплачиваться по базовому тарифу, более 300 кВт/ч – по повышенному, а свыше 500 кВт/ч – по «экономически обоснованному».

Предполагается, что в данную норму уложатся большинство домохозяйств, а нуждающиеся смогут получить субсидии, при этом перечень получателей государственных льгот сократится.

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