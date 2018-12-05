Правительство утвердило новые дорожные знаки и разметку

Правительство утвердило новые дорожные знаки и разметку

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых дорожных знаков. В частности, в России появятся территории со знаком «Велосипедная зона».

Максимальная скорость движения в таких местах будет составлять 20 км/ч. На улицах, где действует знак «Велосипедная зона», устанавливается преимущество велосипедов перед транспортными средствами.

Велосипедисты смогут ехать по всей проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. Пешеходам разрешено переходить дорогу в любом незапрещенном месте, говорится в документе.

Другое нововведение касается сквозного движения велосипедистов в жилых зонах, где запрещено движение любых транспортных средств. Велосипедистам также дали право поворачивать налево на Т-образных перекрестках, где разрешено движение только налево и имеются две и более полосы для движения, пишет ТАСС.

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене наклейки «Шипы» для автомобилей с шипованной резиной. Оно вступает в силу 8 декабря.

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