Правительство устроит тотальную проверку сыров и колбас

Сразу три ведомства – Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество – проверят качество и безопасность сыров и вареных колбас. Они определят долю фальсификата и установят случаи использования антибиотиков.

Соответствующее поручение дано вице-премьером Алексеем Гордеевым. Чтобы избежать расхождения данных, проверку организуют в лабораториях Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Роскачество будет отвечать за отбор образцов, программу проверку и систематизацию информации.

Результаты доложат правительству. Проверка сыров и колбасы станет продолжением проверок молока и молочной продукции, сказали «Ведомостям» чиновники. Будут ли данные о нарушениях представлены публично, представители ведомств не сказали.

Ранее Россельхознадзор выяснил, что в 20% мясной продукции есть нарушения. У Роспотребнадзора другие данные: 8% сыра и 2% мяса не соответствуют нормам.