Правительство усилит контроль за расходами материнского капитала

Премьер-министр России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект закона об усилении контроля за расходованием материнского капитала. Документ предусматривает создание исчерпывающего перечня организаций, на погашение кредитов которых можно использовать средства.

Действующее законодательство разрешает направлять материнский капитал на погашение обязательств по кредитам на приобретение и строительство жилья, обеспеченным ипотекой и заключенным, в том числе, с «иными» организациями. Правительство предлагает исключить «иные» организации из числа тех, займы в которых можно погасить средствами материнского капитала.

Вместе с тем в перечень готовятся включить АО «Дом.рф» и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Законопроект также вносит запрет на использование средств маткапитала на покупку непригодного для проживания жилья, сообщает «Интерфакс-недвижимость».

Программа предоставления материнского капитала была запущена в 2007 году. К 1 октября 2018 года число семей, получивших государственные сертификаты, составило 8,1 млн. Программа рассчитана на срок до 2019 года.