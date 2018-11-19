Правительство урезало квоту для гастарбайтеров на 2019 год

В 2019 году временное разрешение на работу в России получат только 83 480 человек. Распоряжение о сокращении квоты на 8% подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ был подготовлен МВД с учетом миграционной ситуации и экономического положения в регионах. В правительстве объясняют, что решение о сокращении квоты принималось с учетом госпрограммы по оказанию помощи в переселении россиянам из-за рубежа. Вне квоты в 2018 году уже выдано 42 343 таких разрешения.

Власти отмечают, что распределение мигрантов по регионам состоится в соответствии с заявками субъектов РФ. Больше всего разрешений выдадут в Центральном федеральном округе, сообщает РБК. В частности, в Московскую область направят 4 тысячи человек, Белгородскую – 2,5 тысячи, в Москву – 2 тысячи.

В кабмине напомнили, что в 2018 году получить квоту для работы в России могли 90 360 человек. В 2017 году выдавалось 110 880 разрешений.

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