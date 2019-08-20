Правительство РФ собирается изменить правила работы ломбардов

В Госдуму внесен законопроект об изменении работы ломбардов. Размер предельного займа будет ограничен, а время работы учреждений продлят до 23:00.

Проект нового закона внесло правительство РФ. Предложено в статью «О ломбардах» включить пункт, ограничивающий размер займа: он не сможет превышать сумму оценки заложенной вещи.

Другое нововведение коснется продажи невыкупленных вещей в ломбардах. Теперь на публичных торгах будут продавать товары стоимостью выше 300 тыс. рублей. Раньше эта планка составляла 30 тыс. рублей.

Как пишет «Интерфакс», разрешенное время работы предложено продлить до 23:00 вместо 20:00.

К началу августа в России работали 10 485 ломбардов.