Правительство РФ собирается изменить правила работы ломбардов
В Госдуму внесен законопроект об изменении работы ломбардов. Размер предельного займа будет ограничен, а время работы учреждений продлят до 23:00.
Проект нового закона внесло правительство РФ. Предложено в статью «О ломбардах» включить пункт, ограничивающий размер займа: он не сможет превышать сумму оценки заложенной вещи.
Другое нововведение коснется продажи невыкупленных вещей в ломбардах. Теперь на публичных торгах будут продавать товары стоимостью выше 300 тыс. рублей. Раньше эта планка составляла 30 тыс. рублей.
Как пишет «Интерфакс», разрешенное время работы предложено продлить до 23:00 вместо 20:00.
К началу августа в России работали 10 485 ломбардов.
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