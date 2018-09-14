Правительство России возьмет под свой контроль сферу фитнеса

В законодательстве РФ предлагается официально закрепить понятие фитнеса.

Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

В частности, в проекте указывается, что особенности регулирования такой деятельности «устанавливаются настоящим федеральным законом», а также принятыми в соответствии с ним нормативными актами, национальными, профессиональными стандартами, которые принимаются с учётом норм, утверждённых общероссийской общественной организацией в области фитнеса.

Отмечается, что общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности включает в себя код, в соответствии с которым фитнес-центры оказывают соответствующие услуги.

Однако в законе отсутствуют нормы, которые содержат легальное определение «фитнес» и подходы к реализации правового регулирования в данной сфере, передает «Парламентская газета».

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