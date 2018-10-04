Правительство России утвердило календарь выходных на 2019 год

Правительство утвердило календарь праздничных выходных дней на 2019 год. В будущем году россиян всего ждут 247 рабочих и 118 выходных дней.

Согласно постановлению, новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. В феврале выходные дни выпадут на 23 и 24 числа.

На Международный женский день праздничные выходные продлятся с 8 по 10 марта. В мае гражданам России предстоит отдыхать дважды - на 1 Мая и День Победы. Так, нерабочие дни установлены с 1 по 5 мая, а затем – с 9 по 12 числа.

В честь Дня России гражданам дадут единственный выходной – 12 июня. При этом накануне рабочий день сократят на один час.

В связи с Днем народного единства россияне отдохнут со 2 по 4 ноября, сообщает RT.