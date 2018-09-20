Правительство России расписало бюджет страны до 2021 года

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2019–2021 годы, отметив, что бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года.

В 2019 году профицит составит 1,8 % ВВП, в 2020-м – 1,1 %, в 2021-м – 0,8 %.

Доходы бюджета в 2019 году составят 19,948 трлн рублей, расходы – 18,063 трлн.

Самой крупной статьей расхода остаются траты на оборону (2,914 трлн рублей в 2019 году, 3,019 трлн – в 2020-м, 3,16 трлн – в 2021-м).

На образование в 2019 году будет направлено 826,7 млрд руб, в 2020-м – 844,2 млрд, в 2021 году – 877,7 млрд. Траты на здравоохранение составят соответственно 655,5 млрд, 918,5 млрд и 856,2 млрд рублей, передает «Федерал Пресс».