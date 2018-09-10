Правительство России поверило в мирные цели Ким Чен Ына

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что убедилась в твердом намерении лидера КНДР Ким Чен Ына двигаться по пути денуклеаризации и диалога с Южной Кореей.

Она отметила «сигнал мира» на военном параде, на котором присутствовала только оборонительная техника, не было никаких ракет дальней и средней дальности.

Также Валентина Матвиенко поверила в последующее объединение Северной и Южной Кореи.

По ее мнению, при текущем «понимании вопроса» Ким Чен Ыном, если и дальше его политика не изменится, этот шаг станет реальностью, сообщает «360» со ссылкой на РИА Новости.