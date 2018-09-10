Правительство России поверило в мирные цели Ким Чен Ына
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что убедилась в твердом намерении лидера КНДР Ким Чен Ына двигаться по пути денуклеаризации и диалога с Южной Кореей.
Она отметила «сигнал мира» на военном параде, на котором присутствовала только оборонительная техника, не было никаких ракет дальней и средней дальности.
Также Валентина Матвиенко поверила в последующее объединение Северной и Южной Кореи.
По ее мнению, при текущем «понимании вопроса» Ким Чен Ыном, если и дальше его политика не изменится, этот шаг станет реальностью, сообщает «360» со ссылкой на РИА Новости.
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