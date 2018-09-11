Правительство России посоветовало гражданам избавляться от долларов
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что россиянам надо продавать имеющиеся на руках доллары и покупать рубли, чтобы поддержать национальную валюту.
По словам главы МЭР, курс российской валюты стабилизируется в ближайшие полгода-год.
Доллар будет стоить 63-64 рубля, и такая тенденция продержится как минимум три года, сообщает «Народные новости».
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