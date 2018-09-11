Правительство России посоветовало гражданам избавляться от долларов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что россиянам надо продавать имеющиеся на руках доллары и покупать рубли, чтобы поддержать национальную валюту.

По словам главы МЭР, курс российской валюты стабилизируется в ближайшие полгода-год.

Доллар будет стоить 63-64 рубля, и такая тенденция продержится как минимум три года, сообщает «Народные новости».