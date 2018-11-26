Правительство РФ ошарашило выводами о безопасности такси

Поездки на личном автомобиле оказались в 2,6 раза опаснее, чем на такси. К такому выводу пришли специалисты Аналитического центра при правительстве.

Эксперты проанализировали данные ГИБДД и Научного центра безопасности дорожного движения за период с 2015 по 2017 годы. Оказалось, что вероятность попасть в смертельное ДТП с участием такси в 4,7 раза ниже.



Так, в 2015 году доля аварий с летальным исходом составляла 8,8%, в 2016 и 2017 – 7,6% и 7,2%, а в 2018 – 5,7%. Специалисты объясняют снижение смертности на дорогах с участием таксистов ростом инвестиций в этот бизнес, а именно, обновлением автопарков.

Ежегодно парк автомобилей увеличивается на 17%, а число таксистов за восемь лет выросло вдвое – на 700 тыс. человек, говорится в исследовании.

Больше всего случаев ДТП с такси зафиксировано в регионах с высоким трафиком. В частности, в 2017 году 47% аварий произошли в Центральном федеральном округе. Из них 37% ДТП зафиксированы в Москве и Подмосковье, уточняет РБК.

Ранее мэрия Москвы сообщала, что за 6 месяцев 2018 года число аварий с участием такси выросло на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самым частым видом ДТП стало столкновение, среди других причин аварий – несоблюдение дистанции и очередности проезда.