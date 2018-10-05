Правительство разрешило продажу алкогольной продукции на АЗС

Правительство согласилось разрешить продажу слабых алкогольных напитков на автозаправочных станциях. Решение было принято с целью повышения рентабельности АЗС.

Обсуждение вопроса по возврату торговли алкоголем на заправки было принято в сентябре в ходе совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. О принятом решении «Ведомостям» сообщил участник встречи, а также сотрудник одной из нефтяных компаний. Информацию подтвердили два федеральных чиновника.

Вопрос о продаже пива и вина на АЗС обсуждался в контексте стабилизации розничного топливного рынка. В правительстве считают, что благодаря продаже алкоголя на АЗС повысится рентабельность компаний.

В Минфине и Минтрансе на соответствующий запрос издания не ответили. Нефтяные компании «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть» также воздержались от комментариев.

Ранее глава Независимого топливного союза Павел Баженов обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой отменить действующий с 2012 года запрет на продажу алкогольной продукции крепостью до 16,5% на заправках. По его словам, нововведение не привело к сокращению числа аварий по вине пьяных водителей. В Минфине поддержали идею отмены запрета, признав, что возврат продаж алкоголя на АЗС повысит рентабельность заправок и конкуренцию на рынке производителей алкогольной продукции.