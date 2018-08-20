Правительство против ограничений на усыновление детей в России

Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что количество приемных детей в семье нельзя ограничивать искусственно.

При этом Ольга Васильева подтвердила что идет работа над документом, который усовершенствует систему подбора приемных родителей.

Он предполагает прохождению обязательного психологического обследования не только для кандидатов в приемные родители, но и тех, кто с ними постоянно проживает.

На данный момент максимально допустимое количество усыновленных детей равняется восьми, передает «Федерал Пресс».

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