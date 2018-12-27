Правительство проиндексирует пенсии россиян с 1 января

Правительство проиндексирует пенсии россиян с 1 января

Пенсии 30,7 млн граждан с января вырастут почти на одну тысячу рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Повышение составит 7,05%. Это существенно выше инфляции, подчеркнула Голикова. Увеличение пенсий коснется 30 млн 778 тыс. граждан.

Сейчас средний размер пенсий составляет 14 414 рублей. Вместе с тем повышение для каждого пенсионера будет индивидуальным. Если пенсия составляет 10 000 - 11 500 рублей, то прибавка ожидается в размере 761,4 рубля. Для граждан с пенсией 13 000 – 13 475 рублей прибавка составит 933,3 рубля. Для тех, кто получает 20 500, пенсии вырастут на 1 670,5 рублей.

С яваря на 25% вырастут пенсии для граждан, имеющих стаж работы на селе 30 лет и проживающих в сельской местности. Таких в России почти 770 тыс. человек.

Средства на увеличение пенсий в бюджете есть. На индексацию дополнительно направят 341 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

С января в России постепенно начнут повышать пенсионный возраст. Реформу планируют завершить к 2028 году.

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