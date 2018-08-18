Правительство признало «неактуальной» идею об изъятии сверхдоходов

Предложение помощника президента России Андрея Белоусова о возможном изъятии у предприятий сверхдоходов закрыто из-за «нецелесообразности» идеи. Об этом 24 августа объявит первый вице-премьер Антон Силуанов на встрече с крупными бизнесменами.

Эта тема стала неактуальной для встречи Российского союза промышленников и предпринимателей. Теперь представители бизнеса и помощник президента Андрей Белоусов обсудят стимулы для реинвестирования прибылей в экономику.

«Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждаются», - рассказал «Коммерсанту» пресс-секретарь первого вице-премьера Андрей Лавров.

Ранее Белоусов направил президенту письмо с предложением рассмотреть получение предприятиями прибыли как источник дополнительного дохода в бюджет. Путин дал поручение правительству проработать это предложение.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: политика
Организации: Правительство
Следующая новость Под Москвой стартовал межрегиональный турнир по мотокроссу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО