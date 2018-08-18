Правительство признало «неактуальной» идею об изъятии сверхдоходов
Предложение помощника президента России Андрея Белоусова о возможном изъятии у предприятий сверхдоходов закрыто из-за «нецелесообразности» идеи. Об этом 24 августа объявит первый вице-премьер Антон Силуанов на встрече с крупными бизнесменами.
Эта тема стала неактуальной для встречи Российского союза промышленников и предпринимателей. Теперь представители бизнеса и помощник президента Андрей Белоусов обсудят стимулы для реинвестирования прибылей в экономику.
«Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждаются», - рассказал «Коммерсанту» пресс-секретарь первого вице-премьера Андрей Лавров.
Ранее Белоусов направил президенту письмо с предложением рассмотреть получение предприятиями прибыли как источник дополнительного дохода в бюджет. Путин дал поручение правительству проработать это предложение.
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