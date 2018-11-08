Правительство привлечет бизнес к реставрации объектов архитектуры

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал о подготовке законопроекта, который привлечет бизнес к участию в реставрации памятников архитектуры. По его словам, это позволит восстановить знаковые исторические объекты.

Предполагается, что инвестор возьмет здание в концессию или получит его в рамках соглашения о государственном частном или муниципальном частном партнерстве. После восстановления разрешается использовать объект по своему усмотрению в течение всего времени действия соглашения.

«Это, надеюсь, позволит восстановить наиболее важные и красивые исторические здания», — отметил премьер-министр.

Министр культуры Владимир Мединский выразил надежду на скорое принятие законопроекта. По его словам, других способов сохранить разрушенные памятники нет.

«Я надеюсь, что парламентарии как можно быстрее его примут, поскольку никаких иных способов восстановить разрушенные памятники, кроме как привлекая общественную инициативу, привлекая частные средства, иных способов нет», — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что с коммерческой точки зрения памятники архитектуры не представляют интереса для бизнеса. Вместе с тем он отметил, что частные средства позволят сделать из восстановленного объекта отель или культурный центр, пишет «Интерфакс-недвижимость».

Сейчас Россия находится на девятом месте в списке всемирного наследия ЮНЕСКО с 29 объектами. Планируется, что к 2030 году страна войдет в пятерку лидеров по числу объектов.