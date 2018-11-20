Правительство пополнит карманы безработных россиян

В России впервые с 2009 года вдвое повысили размер пособия по безработице для незанятых граждан и лиц предпенсионного возраста. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

С 1 января 2019 года минимальный размер пособия составит 1 500 рублей, максимальный – 8 000 рублей. На будущий год бюджетом предусмотрено выделение на эти цели 53,4 млрд рублей.

Для лиц предпенсионного возраста пособие составит от 1 500 до 11 280 рублей, пишет ИА REGNUM.

Сейчас минимальный размер выплат – 850 рублей, максимальный – 4 900 рублей.

Согласно данным Минтруда, на 7 ноября в России насчитывается 635 тыс. 730 безработных граждан. В службах занятости имеются 1,64 млн вакансий.