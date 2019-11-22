Правительство не поддержало покупку алкоголя с 21 года

Инициатива депутатов Госдумы о повышении возраста продаж алкоголя в России до 21 года не поддержали в правительстве России.

После межведомственного согласования в кабмин направлен проект негативного отзыва. Против покупки алкоголя с 21 года выступили в Минфине, Минэкономразвития, Минпромторге и Минюсте. Там считают, что введение новых запретов приведет к необоснованному нарушению прав совершеннолетних жителей страны.

Инициативу одобрили в Минздраве и Роспотребнадзоре.

В проекте отзыва сказано, что, согласно действующему законодательству, физическая и психологическая зрелость гражданина наступает в 18 лет, сообщают «Известия».

Напомним, законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года разработал Минздрав. О разработке законопроекта ведомство заявило осенью 2018 года. Опрос ВЦИОМ показал, что 78% россиян одобряют идею повышения возраста продажи алкогольной продукции с 18 лет до 21 года.

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