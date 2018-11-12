Правительство РФ планирует ввести акциз на газированные напитки

В России могут вырасти цены на сладкие газированные напитки из-за введения акцизов на эту категорию товаров. С соответствующей инициативой выступил экспертный совет при правительстве после рассмотрения проекта федерального закона «Укрепление общественного здоровья».

В результате введения акцизов цены на газированные напитки могут увеличиться на 20%. Предложенная мера, по мнению экспертов, будет способствовать переходу граждан России на правильное питание.

На сегодняшний день в стране порядка 2 млн человек страдают ожирением. Это вызвано в том числе употреблением фастфуда и газированных напитков.

Ранее пищевые продукты в России не облагались акцизами, они взимаются только с производителей алкогольной продукции и этилового спирта. В случае введения акцизов стоимость газированных напитков вырастет с 65 до 78 рублей, пишут «Известия».

В апреле Минздрав предложил ввести акцизы на напитки с высоким содержанием сахара. Предложения ведомства содержатся в новой версии стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года.

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