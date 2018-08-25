Правительство отменило добавки к питанию для беременных в СИЗО

Беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних, отбывающих наказание в СИЗО, лишили нескольких положенных ранее дополнительных продуктов: масла, сыра, творога, молока, фруктов и овощей.

Изменения в рационе произошли после принятия правительством соответствующего постановления, сообщили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в УФСИН.

Прежде несовершеннолетние получали в сутки 15 г масла и сыра и 10 г сахара. Беременным давали дополнительно 100 г овощей, 50 г мяса, 40 г творога, два куска хлеба, стакан молока, сушеные фрукты и куриное яйцо. Эти нормы были установлены Минздравом.

В УФСИН пояснили «Коммерсанту», что 18 апреля правительство исключило добавки к питанию. Документ разрабатывало Министерство юстиций.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова высказала опасение за здоровье женщин и детей и пообещала направить во ФСИН запрос с требованием объяснить отмену добавок к питанию.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Правительство, Минюст
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