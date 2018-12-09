Правительство РФ отказывается обсуждать приватизацию

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что за последние 10 лет доля государственной экономики или государства в хозяйстве увеличилась с 39% до 48%.

Более того он сообщил, что тема снижения доли государства в экономике «по факту снята с повестки» правительства.

Алексей Кудрин отметил, что снижение интереса правительств к приватизации подтверждает и трехлетний бюджет, в котором доходы от приватизации запланированы в размере 24 млрд рублей на три года, а это минимум с 2000 года, передает Kommersant.