Правительство отказалось отменить клетки для подсудимых

Правительство отклонило предложение Совета Федерации об отмене клеток, в которых содержат подсудимых в зале суда.

Власти поддержали идею только «концептуально», однако само предложение еще «требует доработок», говорится в отзыве камбина.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко потребовала избавиться от клеток в залах судов.

«Держать в клетке людей под телекамерами — не обвиненных ни в чем, невиновных, пока суд длится — это негуманно, недостойно, мы человеку вообще ломаем жизнь. А если суд его оправдает, а он уже в клетке посидел, его везде показали?», — приводит ее заявление «МБХ Медиа».

Матвиенко отмечала, что эти изменения потребуют дополнительных расходов, однако к процессу изменений нужно подойти с ответственностью и максимально его ускорить.

В 2017 году Европейский суд по правам человека наложил штраф на Россию за содержание подсудимых в металлической клетке в зале суда. Этот вердикт был вынесен по иску, поданному тремя гражданами Российской Федерации. Они посчитали, что их содержание в клетке во время слушаний было унизительным и нарушало их гражданские права.