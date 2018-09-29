Правительство может выделить на «детскую» ипотеку 32 млрд рублей

Кабмин заявил о готовности направить 31,8 млрд рублей на поддержку ипотечных программ для семей с детьми в период с 2019 по 2021 годы.

В рамках программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в напроект «Демография», предусмотрены бюджетные ассигнования для кредитных организаций и акционерного общества «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам семьям с детьми. В 2019 году они могут составить 9,2 млрд рублей, в 2020 году - 11,5 млрд рублей, в 2021 году - 11,1 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Программа по выдаче ипотеки семьям со ставкой 6% работает с 2017 года. Она предусмотрена для семей в случае рождения второго и третьего ребенка с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В настоящее время ею воспользовались 900 российских семей.