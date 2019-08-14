Правительство может оплатить проекты «Газпрома»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство России о финансовой поддержке двух проектов компании. Речь идет о газохимическом комплексе и комплексе по переработке и сжижению газа, которые будут расположены в Ленинградской области.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, адресованное премьер-министру Дмитрию Медведеву. Оно было отправлено в конце июня.

В документе, по данным издания, Миллер попросил присвоить проектам статус имеющих «общегосударственное значение для экономики». Он также предложил вынести вопрос о финансировании начального этапа проектов на обсуждение набсовета ВЭБа. Также в документе говорится о предложении Минфину проработать вопрос о субсидировании имущественного взноса в капитал ВЭБ.РФ.

В свою очередь, премьер поручил министру финансов Антону Силуанову и председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову подготовить предложения для компании. О какой сумме финансирования идет речь пока неизвестно.

Представитель главы «Газпрома» Сергей Куприянов отказался комментировать информацию о государственной поддержке проектов, передаёт РБК.