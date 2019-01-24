Правительство дало добро на все законопроекты о фейк-новостях

Правительство дало положительные заключения на все четыре законопроекта о штрафах за распространение фейковых новостей и неуважение к власти. Их первое чтение пройдет в Госдуме 24 января.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он указал, что два недостающих отзыва пришли ночью.

Госдума готовилась рассмотреть все законопроекты 24 января, но выставила несколько условий. В частности, депутаты требовали наличия положительных отзывов от кабинета министров, уточняет «Интерфакс».

Речь идет о законопроектах об ответственности за ложную информацию и оскорбление госсимволов. Пакет документов о штрафах и административном аресте внесли в Госдуму 12 декабря.