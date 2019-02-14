В правительстве назвали самый бедный регион России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самым бедным регионом России является Республика Тыва. Сейчас уровень бедности там превышает 41%.

По словам Голиковой, в регионе «занятости почти никакой», многие семьи живут на детские пособия. В структуре населения республики 35% занимают дети, передает РБК.

Голикова напомнила, что к 2024 году нужно снизить уровень бедности в стране вдвое. Но это нельзя сделать без общего роста экономики, призналась вице-премьер. Для решения задачи снижения числа бедных Голикова призвала присоединиться экономический блок правительства.

Сейчас в стране 19,3 млн россиян живут за чертой бедности – это 13,2% от общего числа населения.

С 1 декабря в России запустили пилотный проект для анализа причин бедности россиян и разработки механизма борьбы с ней. В эксперименте примут участие Кабардино-Балкария, Татарстан, Приморский край, Томская, Липецкая, Ивановская, Нижегородская и Новгородская области.