О правильном уходе за коньками рассказали в «Роскачестве»

Коньки делятся на четыре вида, поэтому необходимо правильно выбрать требуемый инвентарь и научиться верно шнуровать ботинки, рассказали в «Роскачестве».

Коньки делятся на фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские. Первые три вида рассчитаны на спортсменов, а любительские нужны тем, кто хочет покататься на катке. В свою очередь, они делятся на фигурные, хоккейного типа и фитнес-коньки.

По словам экспертов, любителям не стоит покупать жесткие ботинки для спортсменов. В хорошо затянутой шнурками паре коньков нельзя засунуть палец под шнурки. Главное правило, как отмечают в «Роскачестве» - зафиксировать пятку.

Чтобы коньки прослужили долго, их лезвия должны быть заточены. Кроме того, их не стоит сушить около обогревателей, сообщают «Известия».

Тем временем, зима является любимым временем года лишь для 8% россиян.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, негативно к этому времени года относятся 29% жителей страны. Как правило, положительно к зиме относятся жители сел и небольших населенных пунктов до 100 тысяч человек.

Любящие зиму ценят в этом времени года снег, зимние виды спорта, Новый год. Меньше всего россиянам нравится мороз и свежий воздух.

Именно холод, грязь и гололед вызывает негативные эмоции у опрошенных.

При этом 46% респондентов предпочитают лето, еще 14% - осень, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, декабрь на 40% территории России будет аномально теплым. Россиян ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура выше нормы в декабре будет в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, на западе Центральной России и части Сибири.

Он уточнил, что теплая погода продержится не весь месяц. «Будут неоднородные периоды: и оттепель, и сильные морозы», - сказал Вильфанд.

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