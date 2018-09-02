Пранкер Вован подтвердил звонок министру обороны Украины

Пранкер из России Владимир Кузнецов, известный как Вован, подтвердил, что ему удалось пообщаться с министром обороны Украины Степаном Полтораком от лица украинского президента.

«Мы позвонили Полтораку ночью, разговор у нас состоялся, скоро выложим запись», - заявил Кузнецов РИА Новости.

Ранее Киев обвинил Москву в попытке спровоцировать министра обороны Украины прокомментировать последние события в Донбассе. По словам представителей ведомства, в ходе разговора «были сфабрикованы голоса известных людей».