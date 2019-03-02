Прах Нестора Махно станет местом паломничества

Городские власти Гуляйполя Запорожской области Украины выступили с инициативой вернуть на историческую родину прах знаменитого земляка, анархиста времен Гражданской войны Нестора Махно.

Таким образом, Гуляйполе надеются превратить в один из туристических центров страны.

Прах Махно хранится в Стене коммунаров на парижском кладбище Пер-Лашез, куда отправлено соответствующее прошение.

Уже получено согласие и оставшегося в живых родственника батьки, внучатого племянника Махно. В случае удачного разрешения инициативы прах Махно будут хранить в местном музее, передает 360.