Прах Нестора Махно станет местом паломничества
Городские власти Гуляйполя Запорожской области Украины выступили с инициативой вернуть на историческую родину прах знаменитого земляка, анархиста времен Гражданской войны Нестора Махно.
Таким образом, Гуляйполе надеются превратить в один из туристических центров страны.
Прах Махно хранится в Стене коммунаров на парижском кладбище Пер-Лашез, куда отправлено соответствующее прошение.
Уже получено согласие и оставшегося в живых родственника батьки, внучатого племянника Махно. В случае удачного разрешения инициативы прах Махно будут хранить в местном музее, передает 360.
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