На поймавших следователя-барыгу участковых завели дело

В Краснодаре в отношении трех участковых возбудили уголовное дело о незаконном выявлении наркоторговли на не закрепленных за ними участках. Перед этим они задержали сотрудника управления СК по краю, искавшего закладку.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката одного из подозреваемых Михаила Мушаилова, с 25 по 31 августа полицейские Евгений Мишнев, Алексей Синицын и Ахмед Хагур регулярно приезжали в район проезда Аэропортовский, который не входят в зону ответственности участковых.

По версии следствия, полицейские выявляли случаи торговли наркотиками «под предлогом исполнения своих служебных обязанностей». Они задерживали неизвестных следствию лиц, заковывали в наручники, а потом отпускали без оформления документов.

Защита участковых настаивает, что полицейские выслеживали на этом месте людей, оставлявших закладки с наркотиками, а также их покупателей исключительно по поручению начальства.

По каждому выявленному случаю оборота наркотиков подозреваемые составляли рапорты и доставляли задержанных в отдел, утверждает адвокат.

В последний из своих рейдов, 31 августа, участковые задержали двух мужчин, которые что‐то искали в кустах. Позже выяснилось, что один из задержанных оказался сотрудником управления СК по краю. В автомобиле у задержанных нашли, предположительно, марихуану, а в кармане друга сотрудника СК — белый порошок.

Однако, уголовное дело о незаконном обороте наркотиков возбудили только в отношении мужчины, не работавшего в СК. Сотрудник ведомства проходит по этому делу в качестве свидетеля.

Как заявил адвокат, его подзащитный уверен, что его уголовное преследование — «попытка Следственного комитета выгородить своего сотрудника».