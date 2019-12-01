Пойманный пьяным единоросс спасался липовой корочкой прокурора
Депутата Законодательного собрания Пензенской области от «Единой России» Владимира Вдонина задержали за вождение в нетрезвом виде.
Когда у сотрудников ГИБДД появились вопросы, парламентарий пытался предъявить им поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.
Как сообщается на сайте регионального отделения партии, такое поведение Вдонина дискредитируют партию и депутатский корпус регионального парламента.
«Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание», — сказал секретарь реготделения Валерий Лидин.
После этой ситуации Вдонина исключили из «Единой России».
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