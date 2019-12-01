Пойманный пьяным единоросс спасался липовой корочкой прокурора

Депутата Законодательного собрания Пензенской области от «Единой России» Владимира Вдонина задержали за вождение в нетрезвом виде.

Когда у сотрудников ГИБДД появились вопросы, парламентарий пытался предъявить им поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.

Как сообщается на сайте регионального отделения партии, такое поведение Вдонина дискредитируют партию и депутатский корпус регионального парламента.

«Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание», — сказал секретарь реготделения Валерий Лидин.

После этой ситуации Вдонина исключили из «Единой России».

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