Появились первые поддельные двухтысячные купюры
Сотрудники Банка России во втором квартале текущего года обнаружили 16 поддельных двухтысячных купюр.
Кроме того, популярностью у фальшивомонетчиков пользуются пятитысячные и тысячные банкноты.
Чаще всего подделывают купюру в 5000 рублей, на втором месте следует купюра номиналом 1000 рублей, а замыкает тройку лидеров новая купюра в 2000 рублей, которую Центробанк представил в октябре 2017 года, сообщает 360.
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