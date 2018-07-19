Появились первые поддельные двухтысячные купюры

Сотрудники Банка России во втором квартале текущего года обнаружили 16 поддельных двухтысячных купюр.

Кроме того, популярностью у фальшивомонетчиков пользуются пятитысячные и тысячные банкноты.

Чаще всего подделывают купюру в 5000 рублей, на втором месте следует купюра номиналом 1000 рублей, а замыкает тройку лидеров новая купюра в 2000 рублей, которую Центробанк представил в октябре 2017 года, сообщает 360.