Повышенное потоотделение может говорить об онкологии

Повышенное потоотделение может свидетельствовать, в том числе об онкологии, сообщил директор Клиники дерматологии и аллергологии в Висбадене Кристиан Байерл. Так себя иногда проявляют лимфома и лейкоз.

По словам врача, особенно должно настораживать обильное потоотделение в ночное время. На онкологию также может указывать повышенная температура и внезапная потеря веса.

Если человек не принимает препараты, спит в прохладной комнате, но потеет, то рекомендуется проверить щитовидную железу.

В случае, если потливость сопровождается сильной жаждой, это может говорить о диабете. Потоотделение может спровоцировать и употребление тяжелой пищи со специями, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее американские онкологи заявили, что риск заболевания раком молочной железы снижается при потере лишнего веса.

Они проанализировали данные о 180 тысячах женщин в возрасте от 50 лет, вес которых оценивался три раза в течение десяти лет. Согласно результатам, у женщин, которые потеряли вес, риск развития рака был ниже. Участницы исследования, которые потеряли 2-4,5 кг, заболевали раком на 13% реже. А снижение веса на 4,5-9 кг способствовало уменьшению риска на 16%, а потеря более 9 кг — на 26%, сообщают «Известия».

Тем временем, заболеваемость раком напрямую связана с употреблением спиртных напитков.

Такие вывод сделали ученые из Японии, которые провели десятилетнее исследование. В нем участвовали больше 60 тысяч человек.

Как оказалось, вероятность заболеть раком среди тех, кто вообще не употреблял спиртное, стремиться к нулю.

Чем больше человек пил алкогольные напитки, тем больше у него шансы оказаться у онколога, сообщает «Пятый канал».

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