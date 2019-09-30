Повседневные продукты в РФ с ноября подорожают на 10-12%

В Московской торгово-промышленной палате предупредили о росте цен на молочную продукцию с ноября. Он может составить 10-12%.

Повышение обусловлено запуском двух систем контроля продукции – электронной ветеринарной сертификации и маркировки. С помощью первой системы можно отследить движение товара с предприятия до магазина. Маркировка позволяет исключить из продажи фальсификат.

Для регистрации в системе промаркированной продукции продавцам придется приобрести и установить новое программное обеспечение и специальную технику, пишут «Известия». Эти расходы, предположительно, лягут на плечи покупателей.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) просила правительство перенести запуск системы электронной ветсертификации, так как отслеживание продукта не имеет смысла, поскольку товар не несет ветеринарных рисков. Однако запуск системы намечен на 1 ноября и переноса не планируется.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля 2019 года. Он продлится до 29 февраля 2020 года. Для маркировки на продукт наносится штрих-код, который содержит полную информацию о товаре: название, дату, время, место выпуска, производителя.