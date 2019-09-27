Потребительская корзина россиян встанет на здоровые рельсы

Четырем российским ведомствам поручено разработать новую потребительскую корзину. В нее должны включить продукты питания, из которых можно составить сбалансированный и здоровый рацион.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Разработкой нового набора товаров займутся Минтруд, Минфин, Минэкономразвития и Роспотребнадзор.

Переход на нее будет осуществлен в 2021 году, пишет Lenta.ru.

Стоит отметить, что примерный набор продуктов для месячного потребления человека пересматривается раз в пять лет. Последний срок истекает в 2023 году.

Сейчас в потребительскую корзину входят овощи, фрукты, хлеб, картофель, мясо, рыба, молоко, яйца, соль, чай, кондитерские изделия, сахар, специи. Этот набор используется при расчете прожиточного минимума.