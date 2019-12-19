Построена железнодорожная часть Крымского моста

Официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста, Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность сооружения.

Согласно подписанному Росавтодором акту, конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов.

До 24 декабря сооружение передадут балансодержателю. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет "Крымская железная дорога".

Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь - 24 декабря, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, грузовые поезда начнут курсировать в июне 2020 года.

Это связано с обнаружением древнего особняка на пути строительства, из-за которого пришлось перенести участок керченского подхода для сохранения уникальной находки.

Именно из-за этого запуск грузового сообщения пришлось перенести на 1 июня, подтвердил журналистам Владимир Токарев, пишет ФБА «Экономика сегодня».

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