Пострадавшие при взрыве в Магнитогорске получат компенсации из резервного фонда

Пострадавшие при взрыве в Магнитогорске получат компенсации из резервного фонда

Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске получат адресную материальную помощь из резервного фонда правительства РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31.12.2018 года МЧС России подготовило и согласовало с рядом федеральных министерств: Минфином, Минздравом, Минтрудом, МИДом, а также Правительством Челябинской области, проект распоряжения Правительства РФ о выделении средств для оказания помощи гражданам в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске»,- сказали агентству в ведомстве.

Из резервного фонда РФ будут выделены средства: членам семей на каждого погибшего/умершего в равных долях каждому члену семьи, на выплату единовременного пособия гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью, на выплату финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости, на выплату единовременной материальной помощи гражданам, чьи условия жизни были нарушены в результате ЧС.

Кроме того, дополнительно будут предприняты меры по выделению средств на приобретение жилья гражданам, его утратившим, отметили в МЧС.

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