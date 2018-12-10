Поставки сосисок для Росгвардии попали под прицел ФСБ

Поставки сосисок для Росгвардии попали под прицел ФСБ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении законодательства при поставке мясной продукции Росгвардии. Предположительно, мясокомбинат «Дружба народов» устанавливал завышенные цены на продовольствие.

Дело было возбуждено еще в ноябре по обращению ФСБ. Письмо с просьбой провести проверку начальник отдела управления ФСБ по Росгвардии полковник В.А. Вертей направил замруководителю ФАС Даниилу Фесюку.

В мае Вертей обратился в ФАС с информацией о завышении контрактных цен на поставку продуктов для Росгвардии и предложил провести совместную проверку в отношении компании «Дружба народов». По мнению ФСБ, единственный поставщик незаконно завысил цену, выступая торговым посредником. Так, с 2017 до начала 2018 года сосиски «Гатчинский» поставлялись по цене 215,9 руб, а сардельки – 197,73 руб.

После назначения «Дружбы народов» единственным поставщиков для Росгвардии с компанией был заключен контракт на поставку продукции стоимостью 446 млн руб. Сосиски и сардельки для «Дружбы народов» начал поставлять Мелеузовский мясокомбинат. Для Росгвардии стоимость тех же продуктов выросла до 350 руб, пишет РБК.

В августе было опубликовано расследование главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором говорилось, что после назначения единственного поставщика стоимость поставляемой продукции выросла в два-три раза.

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