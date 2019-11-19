Поставлена точка в «скверном» вопросе с храмом в Екатеринбурге

Депутаты городской думы в Екатеринбурге приняли решение изменить статус сквера, где собирались строить храм, с «религиозного» на «светский». Это означает, что собор на этом месте возведен не будет.

Решение об изменении статуса сквера принято 19 ноября. Депутаты единогласно проголосовали за перевод земли из категории религиозного пользования в категорию общего пользования, пишет «Интерфакс». На таких землях строительство запрещено.

Этого решения хотели общественники и некоторые депутаты городской думы. На желание провести референдум по статусу участка избирком отвечал отказом.

В мае в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере. Более 30 граждан отбывали административный арест за участие в митинге. Президент России Владимир Путин потребовал провести опрос, чтобы узнать мнение жителей о строительстве. Опрос состоялся в октябре: жители города проголосовали за возведение собора на месте бывшего приборостроительного завода в центре.

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