КС РФ поставил точку в споре о границах Чечни и Ингушетии

КС РФ поставил точку в споре о границах Чечни и Ингушетии

Конституционный суд (КС) признал соглашение о границе между Чечней и Ингушетией не противоречащей Конституции РФ. Об этом говорится в решении, которое огласили 6 декабря.

Документ был подписан в конце сентября 2018 года, однако вызвал волну протестов в Ингушетии, так как пересмотр сложившейся границы произошел в пользу Чечни. Депутаты парламента Ингушетии отказались ратифицировать соглашение и обратились в КС Ингушетии. Тот признал документ противоречащим конституции и заявил о необходимости рассматривать вопрос о границе посредством референдума.

После этого глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился в КС РФ для оценки соглашения. Судьи разъяснили, что оформление границы входит в компетенцию региональных властей и не требует согласования на референдуме, пишут «Ведомости». Суд не признал претензии к нарушениям, допущенным в ходе принятия соглашения. Также КС отметил отсутствие полномочий у Конституционного суда Ингушетии рассматривать вопрос проверки спорного договора, так как документ затрагивает вопросы ведения сразу двух субъектов, что выходит за компетенции республиканского суда.

Напомним, необходимость определения границ между Чечней и Ингушетией определялась законом 1992 года «Об образовании Ингушской Республики». Однако после преобразования Чечено-Ингушской Республики и до 26 сентября 2018 года она установлена не была.

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